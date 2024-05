Simms Fishing

Simms wurde 1980 vom visionären Angler und langjährigen Flussführer John Simms gegründet. Nachdem John jahrzehntelang damit verbracht hatte, seinen Kunden lebensverändernde Erlebnisse auf den majestätischsten Flüssen der Welt zu bieten, wurde ihm klar, dass die damals erhältlichen Watstiefel nicht in der Lage waren, die Menschen, die er auf dem Fluss führte, trocken, bequem und sicher zu halten. Ganz zu schweigen von den Guides, die wie er den Sport mehr als 150 Tage im Jahr lebten und lebten. Also machte er sich daran, Produkte zu entwickeln, die einer neuen Generation von Anglern würdig sind, die wie er früher aufs Wasser gehen und bei jedem Wetter länger draußen bleiben wollten. Egal, ob Sie ein erfahrener Guide sind oder ein Kind, das seinen ersten Wurf am Familiensteg macht. Ganz gleich, ob Ihre Heimatgewässer die Bucht von Tokio oder die Bucht von Bristol sind. Ganz gleich, ob Sie ein Driftboot oder ein turniertaugliches Boot ziehen, Simms setzt sich dafür ein, die Barrieren abzubauen, die zwischen den Flüssen, Seen und offenen Gewässern der Welt und denen stehen, die ihren Ruf hören.

Website: simmsfishing.com

