Die Silicon Valley Bank (SVB), eine Abteilung der First Citizens Bank, ist die Bank der innovativsten Unternehmen und Investoren der Welt. SVB bietet Privatkunden und Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Private Equity, Risikokapital und Premium-Wein kommerzielles und privates Banking an. SVB ist in Innovationszentren in den gesamten Vereinigten Staaten tätig und bedient die einzigartigen Bedürfnisse seiner dynamischen Kunden mit fundiertem Branchenwissen, Einblicken und Verbindungen. Die Muttergesellschaft der SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA), ist eines der 20 größten US-Finanzinstitute mit einem Vermögen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar. First Citizens Bank, Mitglied FDIC.

Website: svb.com

