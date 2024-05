Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

SignalZen ist eine Live-Chat-Lösung für Ihre Website, die es Ihnen ermöglicht, direkt von Slack aus mit Ihren Website-Besuchern zu sprechen. Indem Sie ein Konto bei SignalZen einrichten und einen kleinen HTML-Code in den Code Ihrer Website einfügen, erhalten Sie Online-Chat-Sitzungen Ihrer Kunden auf Slack. Mit dieser Slack-App können Sie in Echtzeit und auf zwei Integrationsarten mit den Besuchern Ihrer Website sprechen – über dedizierte Chat-Kanäle oder Threads in einem einzigen Kanal.

Website: signalzen.com

