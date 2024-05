Scratchpay ist ein Finanzdienst von Scratch Financial, Inc., der seine Arbeitslasten auf der öffentlichen Cloud-Infrastruktur der Google Cloud Platform (GCP) hostet. Scratchpay ist ein US-amerikanisches Startup, das Privatpersonen Kredite für die medizinische Versorgung vergibt (zunächst für Haustiere, jetzt auch für Privatpersonen). Das Unternehmen ist vollständig in GCP integriert und verfügt über einen Supportplan und Dienste von Google. Scratchpay hostet alle Dienste in der GCP Cloud und die Lösung ist seit mehreren Jahren öffentlich in Produktion. Das Unternehmen verbessert das Serviceangebot kontinuierlich. Viele verschiedene GCP-Dienste werden aktiv genutzt und andere werden evaluiert. Scratchpay verfügt über ein internes Expertenteam, das sich mit Softwareentwicklung, Datenanalyse und Geschäftsentwicklung beschäftigt. Das Unternehmen verfügt auch über interne Teammitglieder, die auf Informationssicherheit spezialisiert sind. Es gibt jedoch keine dedizierten GCP- oder anderen Cloud-Computing-Experten im Team. Scratchpay war stets daran interessiert, die Nutzung der GCP-Dienste nach Best Practices und mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Optimierung zu verbessern, und suchte nach einer Sicherheitsbewertung, die von einem GCP-Expertenberater durchgeführt wurde.

Website: scratchpay.com

