Scene One ist eine Online-Software zum Schreiben von Romanen und Büchern. Es verfügt über einen einfachen, intuitiven Texteditor und verwaltet alle Ihre Schreibszenen und Projekte. Die Software funktioniert auf verschiedenen Geräten, darunter Desktops, Laptops, Tablets und Telefone, sodass Benutzer nahtlos zwischen Geräten wechseln können. Es funktioniert in einem Webbrowser und erfordert keine zusätzliche Installation auf Ihrem Gerät. Alle Ihre Wörter werden sicher in der Cloud gespeichert, sodass Sie von überall darauf zugreifen können. Scene One bietet mehrere Tools zum Schreiben von Büchern, darunter einen Wortzähler zum Verfolgen des Fortschritts und zum Festlegen von Schreibzielen sowie einen KI-Schreibassistenten, der Benutzern hilft, schneller und klarer zu schreiben. Darüber hinaus bietet es eine benutzerdefinierte Wiki-Funktion zum Aufbau der Welt, mit der Benutzer detaillierte Profile für ihre Story-Charaktere, Gegenstände und Orte erstellen und jede Erwähnung dieser Story-Elemente verfolgen können. Weitere wichtige Funktionen sind die Möglichkeit, Manuskripte als PDF oder DocX zu kompilieren und zu exportieren, die Story-Planung und das Revisionsmanagement mit der Funktion „Save the Cat!“. „Beat Sheet Manager“ und das „Revision Board“, das Benutzern hilft, den Überblick über ihre Notizen und Erinnerungen zu ganzen Manuskripten oder einzelnen Szenen zu behalten.

Website: sceneone.app

