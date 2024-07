Scarlett Panda ist eine Anwendung, die in erster Linie dazu dient, personalisierte Kurzgeschichten und Bildungsinhalte für Kinder zu erstellen. Das Tool nutzt KI, um individuelle Erzählungen mit ausgewählten Namen, Erscheinungsformen und Universen für die Charaktere zu generieren. Die Anwendung soll Kindern dabei helfen, sich mit dem Lesen zu beschäftigen, ihren Wortschatz zu erweitern und ihre Kreativität zu fördern, indem sie sich selbst und ihre Interessen in abwechslungsreichen Geschichtenumgebungen visualisieren. Zusätzlich zur sofortigen Story-Generierung bietet es geplante Storys, ergänzt durch hochwertige Bilder. Zu den weiteren Funktionen der Anwendung gehören personalisierte Meditationen, Lernabenteuer und Schlaflieder. Die erstellten Geschichten können direkt in der App verwendet oder in Langformat-Geschichtenbücher zur digitalen Ansicht oder zum Ausdrucken umgewandelt werden. Das Tool ermöglicht die Personalisierung von bis zu vier Zeichen, einer Vielzahl von Bildern, personalisierten Notizen und unterstützt 74 Sprachen. Eine abonnementbasierte Stufe ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Funktionen

Website: scarlettpanda.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Scarlett Panda verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.