Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Verwalten Sie Ihre Personal-, Gehalts- und Spesenabrechnungen an einem Ort. Eine benutzerfreundliche Lösung für das Mitarbeitermanagement. Anwesenheit des Personals. Personal anstellen. Frühes Gehalt. SalaryBook ist eine App zur Gehaltsabrechnung, Mitarbeiteranwesenheit und Spesenverwaltung für 60 Millionen indische KMU. KMUs sehen in unserer App eine Komplettlösung für die Führung ihres Unternehmens. Angefangen bei der reibungslosen Einarbeitung der Mitarbeiter bis hin zur Verwaltung ihrer Gehaltsabrechnung und Anwesenheit. Unsere App enthält einige coole Funktionen wie Selfies und standortbasierte Anwesenheitsmarkierungen. Verabschieden Sie sich von den herkömmlichen Anwesenheitssystemen und ersetzen Sie sie durch einen Klick auf eine Schaltfläche in der SalaryBook-App für Mobilgeräte.

Website: salarybook.co.in

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit SalaryBook verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.