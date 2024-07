Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

RivetAI ist eine KI-gestützte Workflow-Plattform, die den Vorproduktionsprozess für Autoren, Produzenten und Regisseure rationalisieren soll. Es bietet eine Reihe erweiterter Funktionen, um das volle Potenzial von Drehbüchern auszuschöpfen und bei der Erstellung großartiger Inhalte zu helfen. Eine seiner Hauptfunktionen ist die automatisierte Drehbuchabdeckung, die eine detaillierte Analyse eines Drehbuchs bietet, einschließlich einer prägnanten Logline, Zusammenfassung, konstruktiven Kommentaren, vergleichbaren Werken, Genres und einer objektiven Bewertungsrubrik. Die Plattform bietet auch eine Drehbuchzusammenfassungsfunktion, die komplexe Erzählungen vereinfacht, indem sie verdauliche Schnappschüsse von Drehbüchern erstellt, die wichtige Handlungspunkte und Entwicklungen hervorheben. Die Charakteraufschlüsselungsfunktion von RivetAI bietet detaillierte Beschreibungen und Einblicke in Charaktere und unterstützt so Casting-Entscheidungen und Charakterentwicklung. Das KI-gestützte Budgetierungstool hilft bei der Finanzplanung, indem es direkt aus dem Drehbuch umfassende Top-Budgetschätzungen erstellt. Darüber hinaus können auf der Grundlage des Drehbuchs effiziente Drehpläne erstellt werden, wodurch die Ressourcenzuweisung optimiert und der logistische Aufwand reduziert wird. Die Plattform legt großen Wert auf Sicherheit und verfügt über modernste Funktionen zum Schutz kreativer Arbeit und vertraulicher Informationen. Es unterstützt Skripte in mehreren Sprachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Arabisch, Chinesisch und Telugu. Benutzer können aus verschiedenen Plänen wählen, einschließlich des Beta-Plans, der KI-gestützte Berichterstattungsberichte, Drehbuchzusammenfassungen, Charakteraufschlüsselungsblätter, geschätzte Budgetaufschlüsselungen, automatisierte Drehpläne und PDF-Exporte aller Berichte umfasst. Die Plattform bietet außerdem Funktionen für Benutzereinladungen und Projektzusammenarbeit sowie Kundendienstunterstützung. RivetAI zielt darauf ab, Kreativität freizusetzen, indem es Tools bereitstellt, die schwere Arbeiten bewältigen und es Autoren ermöglichen, sich auf das Schreiben zu konzentrieren, und Produzenten, sich auf die Produktion überzeugender Inhalte zu konzentrieren.

