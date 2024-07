Revoldiv ist ein KI-basiertes Tool, das speziell für die Konvertierung von Audio- oder Videodateien in Text mit beeindruckender Genauigkeit entwickelt wurde. Dieses Tool ist unglaublich nützlich für die Erstellung von Transkriptionen verschiedener Mediendateien, wie Podcasts, Interviews oder Videoanrufe. Medieninhalte mit einer Länge von weniger als zwei Stunden werden in weit verbreiteten Browsern wie Chrome und Firefox unterstützt. Mit seiner robusten KI erkennt Revoldiv Sprache, Applaus und Jubelrufe in den Mediendateien. Benutzer können auch Transkriptionstext bearbeiten, um Audio entsprechend zu bearbeiten, was den Bearbeitungsprozess erheblich rationalisiert. Revoldiv verfügt über die einzigartige Funktion, Füllwörter wie „um“, „like“ und „uhh“ mit einem einzigen Klick zu entfernen und so für sauberere, klarere Inhalte zu sorgen. Darüber hinaus ermöglichen benutzerfreundliche Funktionen den Benutzern, ihre Inhalte in verschiedenen Formaten zu exportieren, Projekte oder Snippets über die Freigabefunktion zu teilen und Kapitel für eine einfachere Inhaltsnavigation zu erstellen. Zusätzliche Möglichkeiten umfassen Kommentar- und Diskussionsfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Gedanken und Antworten auf der Plattform zu kommunizieren. Dieses Transkriptions- und Bearbeitungstool unterstützt über eine Chrome-Erweiterung auch Mediendateien und erleichtert die Erstellung von Audiogrammen. Neuartige Funktionen wie „Flag Post“ und „Sprecher erkennen“ sorgen für zusätzlichen Nutzen und Komfort für das Benutzererlebnis. Allerdings ist zu beachten, dass Bearbeitungsfunktionen derzeit nur auf nicht mobilen Geräten unterstützt werden.

Website: revoldiv.com

