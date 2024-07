Retomagic ist eine KI-basierte App, mit der Benutzer Originalkunstwerke erstellen und die Fotoqualität verbessern können. Die App nutzt modernste Technologie, um Textbeschreibungen in visuell beeindruckende Bilder umzuwandeln. Es bietet Benutzern außerdem eine Reihe kreativer Stile und Optionen, vom Fotorealismus bis zum Kodak-Film. Darüber hinaus ist Retomagic in der Lage, alte, verschwommene Fotos mit nur einem Fingertipp in scharfe und klare HD-Bilder wiederzubeleben. Es verfügt sogar über ein Gesichtsrekonstruktionssystem, das die Qualität von Gesichtern verbessern kann. Darüber hinaus können Benutzer ihre Kreationen auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok teilen. Die Nutzung von Retomagic ist derzeit kostenlos, in Zukunft könnte es jedoch Abonnementoptionen geben.

Website: retomagic.com

