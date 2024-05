Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Restora POS ist die Automatisierungslösung der nächsten Generation für Restaurantunternehmer. Eine brillante POS-Abrechnungssoftwarelösung für Restaurants, die alle Vorgänge in Ihrem Restaurant abwickeln kann. Restora POS hat eine fortschrittliche digitale Managementlösung, problemlose Technologie, ein reaktionsfähiges Online-/Offline-System und ein kompetentes Support-Team zur Unterstützung entwickelt. Wichtige Funktionen von Restora POS: => Reaktionsschneller Support => Leistungsstarke Website- und App-Integration => Cloud-POS-Abrechnungssystem => Monatliche und halbjährliche Abonnementmöglichkeiten Kernprodukt von Restora POS: => Restaurant-Management-Software => Restaurant-Inventar-Management-Software = > Restaurant-POS-Software => Online-Lebensmittelbestellsystem => Cloud-Küchensoftware Bedeutender Geschäftstyp, den Restora POS anbietet: => Bars und Brauereien => Bäckereien und Konditoreien => Burger- und Sandwichladen => Fine-Dine-Restaurant => Schnellrestaurant => Franchise-Restaurant => Kantinenrestaurant => Food Court => Cloud Kitchen Restora POS ist nicht nur eine Restaurantautomatisierungslösung, sondern eine ultimative All-in-One-Lösung für jede Art und Größe von Restaurants. Darüber hinaus ist Restora POS stark in Website-, App- und Drittanbieter-Lieferunternehmen integriert, um einen effizienten und reibungslosen Lieferservice zu gewährleisten und auch die Online-Sichtbarkeit in verschiedenen sozialen Medien zu erhöhen.

Website: restorapos.com

