ResolveAI ist eine Plattform, mit der Sie maßgeschneiderte KI-Agenten für verschiedene Geschäftsanwendungen erstellen können, beispielsweise Kundenservice, Lead-Generierung und Terminplanung. Zu den Hauptfunktionen von ResolveAI gehören: * Schulung der KI-Agenten: Sie können die Agenten ganz einfach schulen, indem Sie Dokumente, Website-Seiten oder andere Datenquellen wie Google Sheets hochladen. Dies ermöglicht es den Agenten, mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden zu bleiben. * Anpassung: Sie können die KI-Agenten an Ihre Marke anpassen, einschließlich des Stils der Chatbox und der Art und Weise, wie der Agent kommuniziert. * Integration: Sie können die KI-Agenten in Ihre Website integrieren oder sie mit Ihren Social-Media-Plattformen wie Facebook Messenger, WhatsApp, Slack und Instagram verbinden. Dadurch können Sie alle Ihre Gespräche an einem Ort verwalten. * Überwachung: Sie können über neue Gespräche und Live-Agentenanfragen auf dem Laufenden bleiben und bei Bedarf sogar einen Live-Chat starten. ResolveAI bietet verschiedene Preispläne an, beginnend bei 24 $ pro Monat für den „Hobby“-Plan, der 1 Chatbot, 20 Dokumente und 500 aktive Chats pro Monat umfasst. Der „Starter“-Plan kostet 44 US-Dollar pro Monat und der „Plus“-Plan 89 US-Dollar pro Monat, mit zunehmenden Funktionen und Fähigkeiten. Die Plattform bietet auch Add-ons, wie zum Beispiel die Möglichkeit, das ResolveAI-Branding für 30 US-Dollar pro Monat zu entfernen, und die Option, zusätzliche Chatbots für 20 US-Dollar pro Monat hinzuzufügen. Insgesamt scheint ResolveAI eine umfassende Plattform für Unternehmen zu sein, mit der sie ihre eigenen KI-Agenten für verschiedene kundenorientierte Aufgaben erstellen und verwalten können, wobei der Schwerpunkt auf Anpassung und Integration liegt.

Website: resolveai.co

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ResolveAI verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.