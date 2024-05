Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Redbird ist eine KI-gestützte Analyseplattform für Unternehmen, die es jedem innerhalb einer Organisation ermöglicht, seine Analysearbeit in wenigen Minuten einfach zu automatisieren und zu vereinheitlichen, ohne Code schreiben zu müssen. Redbird stellt eine Verbindung zu allen Datenquellen eines Unternehmens her und beschleunigt die Analysearbeit in den Bereichen Datenvorbereitung, Datenverarbeitung, Analyse, Berichterstellung und Datenwissenschaft.

Website: redbird.io

