Readyplanet wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für digitales Marketing in Südostasien. Wir sind einer der größten Website-Anbieter in Thailand und betreuen derzeit über 15.000 Websites. Readyplanet sucht derzeit einen erfahrenen Senior System Administrator (Linux) zur Verstärkung unseres System Engineering Teams. In dieser hochdynamischen Umgebung führt der leitende Systemadministrator praktische Verwaltungsaufgaben aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Skripterstellung, Konfiguration, Sicherheit und Fehlerbehebung. Unsere Umgebung läuft hauptsächlich unter Linux (CentOS). Der Kandidat muss in der Lage sein, im Team zu arbeiten und gleichzeitig in der Lage sein, Konzepte oder Probleme aufzugreifen und selbstständig an der Lösung zu arbeiten. Starke Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, sind für die Stelle sehr wichtig.

Website: readyplanet.com

