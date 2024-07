Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Raw Shorts ist eine hochentwickelte Software zur Videoerstellung, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Mit diesem Online-Tool können Benutzer Text in Animationen und stark stilisierte Videos umwandeln. Zu den Dienstleistungen von Raw Shorts gehört die Umwandlung von Tabellenkalkulationen, Blogs und Artikeln in Videoinhalte. Die Möglichkeiten reichen von der Erstellung von Erklärvideos und Animationen über Werbevideos für das Web und soziale Medien bis hin zu Whiteboard-Animationen und animierten sozialen Beiträgen. Die in Raw Shorts integrierte künstliche Intelligenz optimiert den Videoerstellungsprozess. Dies wird zunächst durch Scannen und Analysieren des hochgeladenen Skripts erreicht, um primäre Konzepte für die Erstellung eines Storyboards zu identifizieren. Anschließend ermittelt die KI zugehörige Medienressourcen und richtet sie auf einer Zeitachse passend zum Drehbuch aus. Anschließend generiert sie einen Sprachkommentar. Raw Shorts bietet außerdem einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Videomacher, mit dem Benutzer ihre KI-generierten Videoentwürfe manuell anpassen können. Darüber hinaus beherbergt die Plattform eine lizenzfreie Medienbibliothek, auf die Benutzer zugreifen können, um ihre Videoinhalte zu bereichern. Schließlich bietet diese Plattform den Benutzern eine Vielzahl von Lernressourcen wie Blogs zu Videomarketing und -werbung sowie schnellen Kundensupport.

Website: rawshorts.com

