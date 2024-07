Connexun ist ein innovatives Technologie-Startup mit Sitz in Mailand, Italien. Es wurde gegründet, um die kulturelle Integration zu erleichtern, Informationsbarrieren abzubauen und die Internationalisierung zu fördern. Heute ist Connexun eine KI-Nachrichtenmaschine mit langjähriger Erfahrung und Know-how, die APIs zur Inhalts- und Textanalyse sowie proprietäre Technologien für den Einsatz bei Entwicklern, Start-ups, Unternehmen und letztendlich auch Verbrauchern fördert. Es ermöglicht seinen Kunden, in Echtzeit mehrsprachige Schlagzeilen, Artikel und dynamische Zusammenfassungen von Tausenden vertrauenswürdigen Online-Nachrichtenagenturen zu beziehen. Es bedient seine Kunden mit proprietären Text-Crawling- und Klassifizierungstechnologien. Connexun entwickelte außerdem B.I.R.B.AL., seine künstliche intelligente Engine, die seine mobile App antreibt, um digitale Kosmopoliten in Echtzeit mit Nachrichten und Informationen zu versorgen. Wir erweitern weiterhin intelligente Tools, die die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache nutzen, um große Datensätze aggregierter Inhalte zu analysieren. Schauen Sie sich unsere kürzlich veröffentlichte „News API“ an. Es gibt aktuelle und historische Inhalte und Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen weltweit zurück. Unser Crawler ermöglicht es unseren Benutzern, als Erste neue Geschichten und die relevantesten Informationen zu erfahren. Sorgen Sie mit unserer Lösung für eine Echtzeitansicht oder sammeln Sie historische strukturierte Daten zu den relevantesten vergangenen Geschichten und Ereignissen. Testen Sie unsere API kostenlos und zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

Website: rapidapi.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Rapid API verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.