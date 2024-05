Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Aufbau des Betriebssystems für Unternehmen in Lateinamerika. QUIK entwickelt das Betriebssystem für Unternehmen in Lateinamerika. Auf der einen Seite steht den Nutzern die QUIK Super App zur Verfügung, mit der sie Lebensmittel, Lebensmittel und Waren innerhalb von 30 Minuten bestellen und erhalten können, während sie in jeder gewünschten Währung bezahlen und die Logistik komplett vom QUIK-Team übernommen wird. Auf der anderen Seite geht es darum, das Geschäft mit QUIK Pro voranzutreiben und ihnen ein komplettes Softwarepaket zur Verwaltung ihres Geschäfts und ihrer Online-Präsenz mit einer eigenen Website, Bestandsverwaltung und Logistiklösungen zur Verfügung zu stellen, alles perfekt synchronisiert mit der QUIK Super App, wodurch Umsatz und Kundenstamm gesteigert werden Zufriedenheit.

Website: quikpago.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit QUIK verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.