Quero Bolsa

Quero ist ein Online-Marktplatz für Hochschulprogramme in Brasilien. Es hilft Studierenden bei der Suche, dem Vergleich und der Anmeldung zu Programmen an über 1200 Partnerhochschulen und spart so Geld bei den Studiengebühren.

Website: querobolsa.com.br

