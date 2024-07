Promethean AI ist ein revolutionäres Tool der künstlichen Intelligenz (KI), das mit Künstlern zusammenarbeitet, um virtuelle Welten zu erschaffen. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die Künstlern bei der kreativen Problemlösung helfen, Ideen generieren und alltägliche und nicht kreative Aufgaben automatisieren sollen. Es hat auch die Fähigkeit, von den individuellen Vorlieben jedes Künstlers zu lernen und sich an ihn anzupassen. Die kostenlose Version von Promethean AI steht für die nichtkommerzielle Nutzung zur Verfügung. Für Projekte mit einer Finanzierung von weniger als 100.000 USD/Jahr (Indie) und mehr (Professional) stehen zusätzliche Lizenzoptionen zur Verfügung. Promethean AI ist die Idee von Andrew Maximov, einem Technical Art Director bei Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew hat zusammen mit einem Team erfahrener Spezialisten für Technologie und Unterhaltung zusammengearbeitet, um ein Tool zu entwickeln, das es Künstlern erleichtert, ihre Werke zu erstellen und zu teilen. Das Ziel von Promethean AI besteht darin, den kreativen Prozess zu demokratisieren und jedem die Möglichkeit zu geben, Geschichten zu erstellen, die sonst unmöglich wären. Promethean AI bietet eine Reihe von Tools, die Künstlern helfen sollen, von der Installation und Anpassung von Assets bis hin zu Befehlszeilengrundlagen und dem Unterrichten von Promethean . Darüber hinaus bietet Promethean AI ein Environment Art Internship-Programm an, bei dem sie ihre Erfahrung beim Aufbau virtueller Welten gegen Einblicke eintauschen, wie das Künstlererlebnis besser und schneller wird. Schließlich wurden sie in verschiedenen Publikationen wie WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz und Gamasutra vorgestellt.

Website: prometheanai.com

