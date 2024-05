Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Project Insight ist eine preisgekrönte Arbeits- und Projektmanagementsoftware, die alle Ihre Arbeiten, Aufgaben und Projekte auf einer benutzerfreundlichen Online-Plattform zentralisiert. Verbinden Sie alles von Problemen, Genehmigungen, Ausgaben, Terminplanung, Entwicklung und mehr, um Ihren Stakeholdern Echtzeit-Einblick in Ihr Portfolio zu geben. PI wird als kostenlos erweiterbare Version oder als voll funktionsfähige und wirklich anpassbare Enterprise-Edition angeboten. Das Tool wird seit 2002 von über 10.000 Benutzern in Unternehmen aller Größen und Branchen eingesetzt. PI gilt als führende Projekt- und Portfoliomanagement-Lösung (PPM) für seine intelligente Terminplanung, sein leistungsstarkes Ressourcenmanagement sowie Zeit- und Budgetierungsfunktionen in Echtzeit Projekt- und Portfolioberichte sowie optimierte Agile-, Wasserfall- und Kanban-Methoden. Die PPM-Lösung von PI ist flexibel und vollständig anpassbar und bietet sofort einsatzbereite Integrationen mit Softwareanwendungen wie JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google und mehr. PI bietet außerdem eine robuste mobile App und den besten Kundensupport der Branche.

Website: projectinsight.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Project Insight verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.