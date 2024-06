Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

PresentationGPT ist ein KI-gestützter Präsentationsgenerator, der in Sekundenschnelle hochwertige Präsentationen erstellt. Es verwendet GPT-4, das fortschrittlichste verfügbare Sprachgenerierungsmodell, um seine KI-Algorithmen voranzutreiben und beeindruckende Präsentationen zu erstellen. Das Tool ist so konzipiert, dass es nahtlos mit PowerPoint und Google Slides zusammenarbeitet, sodass Benutzer ihre Präsentationen einfach herunterladen und bearbeiten können. PresentationGPT bietet eine Vielzahl von Themen und Designvorlagen, mit denen Sie ansprechende und detaillierte Präsentationen erstellen können, die beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus bietet das Tool einen kostenlosen Plan, der unter anderem unbegrenzte Präsentationen, grundlegende Designvorlagen und hochwertige, bearbeitbare Dateiformate für PowerPoint und Google Slides umfasst. Es gibt auch einen Pay-per-Download-Plan für 4,99 $, der es Benutzern ermöglicht, gegen eine einmalige Gebühr pro Download auf ähnliche Funktionen zuzugreifen. PresentationGPT verfügt über eine einfache und transparente Preisstruktur, für die keine versteckten Gebühren, Abonnements oder Registrierungen erforderlich sind. Benutzer können kostenlos auf ihre Präsentationen zugreifen und zahlen nur, wenn sie sie herunterladen. Das Tool wurde von seinen Benutzern für seine Einfachheit, Transparenz und die Fähigkeit gelobt, in kürzester Zeit hochwertige, anpassbare Präsentationen zu erstellen. PresentationGPT ist ein ideales Tool für alle, die nach einer effizienten und effektiven Möglichkeit suchen, beeindruckende Präsentationen zu entwickeln, ohne stundenlang mit Design und Formatierung zu verbringen.

Website: presentationgpt.com

