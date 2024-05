Die Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), eine von Experten begutachtete Zeitschrift der National Academy of Sciences (NAS), sind eine maßgebliche Quelle für wirkungsvolle, originelle Forschung, die sich weit über die biologischen, physikalischen und sozialen Wissenschaften erstreckt. Die Zeitschrift hat einen globalen Umfang und die Einreichung steht allen Forschern weltweit offen. PNAS wurde 1914 zu Ehren des halbhundertjährigen Jubiläums der National Academy of Sciences gegründet. Seitdem arbeiten wir daran, nur wissenschaftliche Forschung von höchster Qualität zu veröffentlichen und diese Forschung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus veröffentlicht PNAS wissenschaftliche Nachrichten, Kommentare, Perspektiven, Sonderbeiträge, Podcasts und Profile von NAS-Mitgliedern.

