Playform ist ein KI-Kunstgenerator und eine Kreativplattform, die es Künstlern, Schöpfern und Designern ermöglicht, generative KI in ihren kreativen Prozess zu integrieren. Es bietet eine integrierte Plattform mit vielen Tools zur Generierung von KI-Kunst an einem Ort und macht KI für Künstler zugänglich, ohne dass sie technische Fähigkeiten oder Programmierkenntnisse erlernen müssen. Künstler können Playform während ihres gesamten kreativen Prozesses nutzen, von der Inspiration bis zur Produktion. Die meisten Tools von Playform bieten unbegrenzte kostenlose Nutzung zum Erkunden. Mit Playform Studio können Künstler originale KI-generierte Kunstwerke erstellen und verkaufen, mit 60 monatlichen Playform-Credits und exklusiven Ausstellungsmöglichkeiten. Playform bietet Künstler-Spotlights und Ausstellungen, in denen Arbeiten gezeigt werden, die auf ihrer Plattform entstanden sind. Playform ermöglicht die Erstellung und den Verkauf generativer KI-Kunst-NFTs über seinen Art Mine-Marktplatz. Playform positioniert sich als kreativer Begleiter und Werkzeug für professionelle Künstler, um KI in ihren Arbeitsablauf und kreativen Prozess zu integrieren.

Website: playform.io

