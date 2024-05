PlanRadar ist eine preisgekrönte digitale SaaS-Plattform für Dokumentation, Aufgabenmanagement und Kommunikation in Bau- und Immobilienprojekten. Wir sind weltweit tätig, derzeit in über 75 Märkten. Wir betreuen alle Märkte im Immobilien- und Bauwesen und schaffen einen Mehrwert für alle am Gebäudelebenszyklus beteiligten Personen, vom Bauunternehmer und Ingenieur bis hin zum Hausverwalter und Eigentümer. Unsere Plattform digitalisiert alle täglichen Prozesse und die Kommunikation und ermöglicht so Zeit- und Kosteneinsparungen sowie eine höhere Qualität der Projektabwicklung. Tag für Tag helfen wir Fachleuten, ihre Effizienz zu steigern und ihren Projekterfolg zu steigern, indem wir ihre Arbeitsweise optimieren und Echtzeitzugriff auf wertvolle Projektdaten ermöglichen. Heute erleben über 120.000 Nutzer der Plattform mit Hilfe von PlanRadar enorme Kosten- und Zeiteinsparungen. PlanRadar ist derzeit in 20 Sprachen verfügbar und kann auf allen IOS-, Windows- und Android-Geräten verwendet werden.

