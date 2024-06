Pixcap ist eine webbasierte Designplattform, die auf Marken, Start-ups und Kreativagenturen jeder Größe zugeschnitten ist und ihnen die schnelle Erstellung wirkungsvoller 3D-Branding-Designs ermöglicht. Die Integration von 3D-Elementen in Branding, Werbung, Produktpräsentationen und Social-Media-Inhalte hat sich als wesentlich fesselnder erwiesen als herkömmliche flache Designs, was zu einer erhöhten Markensichtbarkeit und einem bemerkenswerten Anstieg der Konversionsraten um 40 % führte. Unsere Mission ist es, die Erstellung professioneller 3D-Designs und Videos für jedermann zugänglich und mühelos zu machen. Ziehen Sie einfach die gewünschten 3D-Elemente per Drag-and-Drop und passen Sie sie an die Ästhetik Ihrer Marke an. Mit Pixcap können Sie Ihre Marke aufwerten durch: - Eine große Bibliothek anpassbarer 3D-Assets. - Verschiedene Branding-Mockup-Kits – KI-gestützte Generierung lebensechter 3D-Modelle aus einfachem Text oder 2D-Bildern. - Auffällige Animationen, die Ihren Designs Leben einhauchen. Besuchen Sie die Website: https://pixcap.com

