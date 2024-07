Pics.io ist eine umfassende Digital Asset Management-Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Medienbibliothek unterstützt. Pics.io ist ein zentraler Hub für alle Ihre Mediendateien, der kontrollierten Zugriff auf Ihre digitalen Informationen, automatisierte Marketing-Workflows und Fortschrittsverfolgung bietet. Sie können den Pics.io-Speicher für Ihre Medienbibliothek verwenden. Alternativ können Sie mit der Verwaltung digitaler Assets auch auf Ihren Google Drive- oder Amazon S3-Cloud-Speichern beginnen. Wie profitieren Sie von Pics.io?: • Erhalten Sie eine kostengünstige DAM-Lösung, ohne dass Sie Ihre Dateien irgendwohin verschieben und zusätzliche Gebühren für die Aufbewahrung Ihrer Assets auf Servern von Drittanbietern zahlen müssen. • Machen Sie Ihren unbegrenzten Speicherplatz mithilfe von Schlüsselwörtern und Metadaten durchsuchbar und andere Funktionen • Entscheiden Sie basierend auf Effizienz, Kosten und Ihren Anforderungen, welches KI-Modell Sie für das automatisierte Keyword-Tagging wählen möchten. Erstellen Sie KI-gestützte Asset-Beschreibungen für Ihre Dateien. • Kontrollieren Sie Ihre Teamaktivitäten innerhalb der digitalen Bibliothek, lassen Sie sich über an Ihren Dateien vorgenommene Änderungen benachrichtigen, geben Sie Feedback und fügen Sie Kommentare zu erforderlichen Assets hinzu und behalten Sie den Überblick über die damit verbundene Kommunikation an einem Ort. • Kontrollieren Sie den Teamzugriff auf digitale Inhalte, weisen Sie dem Team Rollen und Berechtigungen zu Mitglieder • Machen Sie Ihre digitale Bibliothek mit Kunden, Partnern und Kollegen gemeinsam nutzbar, indem Sie den Zugriff auf Ihre Assets anpassen. • Steuern Sie völlig neue Uploads, Metadatenänderungen, Schlüsselwörter und alle anderen Änderungen, die in Pics.io in Ihrem Cloud-Speicher vorgenommen werden

