Photoleap, entwickelt von Lightricks, ist eine All-in-One-Fotobearbeitungs-App, die hauptsächlich für die iPhone-Nutzung entwickelt wurde. Dieses kreative Tool bietet zahlreiche Funktionen, darunter Hintergrundänderungen, Objektentfernung, Collagenerstellung und die Anwendung verschiedener Filter und Effekte sowie neue Funktionen wie exklusive Aquaman AI-Filter. Darüber hinaus enthält es auch eine umfassende Reihe von KI-Tools, die Aspekte wie AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator und viele mehr umfassen. Die Bearbeitungswerkzeuge ermöglichen das Entfernen von Objekten aus Fotos, das Kombinieren von Fotos, das Entfernen des Hintergrunds von Bildern, das Zuschneiden von Bildern, das Hinzufügen von Rändern zu Fotos und zahlreiche andere Funktionen. Photoleap verfügt außerdem über Funktionen zum Animieren von Fotos und zum Anhängen von Text an Bilder. Die App zeichnet sich durch ihre einzigartige Funktion aus, Beschreibungen und Zeichnungen mithilfe von KI in Bilder umzuwandeln. Ein Schlüsselmerkmal ist die einfache Transformation des Storytellings und die Möglichkeit, Fotos mit einer Sammlung von Aufklebern, Filtern, Effekten und Schriftarten eine kreative persönliche Note zu verleihen. In Photoleap sind außerdem leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge integriert, darunter Zusammenführen, Doppelbelichtung und Ebenen. Darüber hinaus bietet es seinen Benutzern den Komfort, innerhalb einer App zu erstellen und zu bearbeiten, indem es die Funktionen von Motionleap in Photoleap integriert.

Website: photoleapapp.com

