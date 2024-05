PDF Guru ist ein Online-PDF-Editor und -Konverter, mit dem Benutzer eine Vielzahl von Aufgaben mit PDF-Dokumenten ausführen können. Zu den wichtigsten Funktionen und Fähigkeiten von PDF Guru gehören: * Bearbeiten von PDFs – Benutzer können PDF-Dateien hochladen und den Text, die Bilder und andere Inhalte darin bearbeiten. * PDF-Konvertierung – PDF Guru unterstützt die Konvertierung von Dateien in und aus dem PDF-Format, einschließlich der Konvertierung von Dokumenten, Bildern und anderen Dateitypen in PDF. * PDF-Komprimierung – Der Dienst kann PDF-Dateien komprimieren, um ihre Dateigröße zu reduzieren. * PDF-Aufteilung und Zusammenführung – Benutzer können eine einzelne PDF-Datei in mehrere Dateien aufteilen oder mehrere PDFs in einem Dokument kombinieren. * PDF-Anmerkung – PDFs können mit Text, Zeichnungen, Hervorhebungen und anderen Markierungen versehen werden. * PDF-Sicherheit – PDF-Dateien können mit einem Passwort geschützt oder mit Berechtigungen versehen werden, die das Drucken, Bearbeiten und Kopieren einschränken. Die Website betont, dass PDF Guru einfach zu verwenden, schnell und sicher ist und keine Softwareinstallation erforderlich ist. Es unterstützt eine Vielzahl von Eingabe- und Ausgabedateiformaten und kann von jedem Gerät mit Internetverbindung aus aufgerufen werden. PDF Guru positioniert sich als umfassende Online-Lösung für die Arbeit mit PDF-Dokumenten und bietet über eine benutzerfreundliche Weboberfläche sowohl grundlegende als auch erweiterte PDF-Verwaltungsfunktionen.

Website: pdfguru.com

