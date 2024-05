Payhawk ist die führende Ausgabenmanagementlösung für inländische und internationale Unternehmen in Europa, den USA und Großbritannien. Durch die Kombination von Unternehmenskarten, erstattungsfähigen Spesen, Kreditorenbuchhaltung und nahtloser Buchhaltungssoftware-Integration in einem einzigen Produkt macht Payhawk Geschäftszahlungen einfach – für jedermann. Payhawk hilft Kunden in über 32 Ländern dabei, ihre Effizienz zu maximieren, Ausgaben im großen Maßstab zu kontrollieren und agil zu bleiben. Mit Niederlassungen in London, Berlin, Barcelona, ​​Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofia und New York umfasst der vielfältige Kundenstamm von Payhawk Top-Namen wie LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox und Wagestream.

