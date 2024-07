Passio AI bietet eine visuelle AI-as-a-Service-Plattform für Unternehmen. Die Plattform bietet einfach zu integrierende SDKs, die es Unternehmen ermöglichen, KI-Funktionen in verschiedenen Bereichen zu nutzen, darunter Gesundheit, Fitness, Heimgeschäfte und mehr. Unter den Angeboten hat Passio AI ein Ernährungs-KI-Tool entwickelt, das KI-Ernährungsverfolgungserlebnisse für mobile Apps sowie Zugriff auf eine Ernährungsdatenbank bietet. Die Plattform bietet außerdem Remodel AI und VR Showorm, Tools, mit denen Benutzer Produkte für den Hausumbau visualisieren und kaufen können. Das in Apps integrierte mobile KI-Tool zielt darauf ab, den Verkauf und das Benutzererlebnis durch Computer Vision zu verbessern. Passio AI bietet außerdem „MindsEye“, ein kostenloses KI-Erkennungstool, das die Kamera eines Geräts nutzt, um Objekte zu erkennen. Der modulare Charakter der Angebote von Passio ermöglicht eine einfache Integration und Bereitstellung in Apps. Die Plattform legt außerdem Wert auf datengesteuerte Entscheidungsfindung und hilft Unternehmen dabei, die Kundenbindung zu steigern, den Kaufprozess zu rationalisieren und den Umsatz zu steigern. Darüber hinaus bieten sie Echtzeit-Computer Vision auf dem Gerät und KI-gesteuerte Benutzererlebnisse, um mobile Anwendungen zu transformieren. Passio hat mit mehreren Unternehmen zusammengearbeitet, um diese KI-Funktionalitäten in ihre Produkte zu integrieren.

Website: passio.ai

