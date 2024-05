Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Palla ermöglicht sofortige P2P-Zahlungen aus den USA in andere Länder, ein Markt von 65 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das Versenden und Empfangen von Überweisungen ist heutzutage langsam, zeitaufwändig und für alle Beteiligten umständlich, da es sich überwiegend um einen bargeldbasierten Prozess handelt. Mit Palla können Absender in den USA dies mit wenigen Fingertipps auf ihrem Telefon erledigen und Empfänger erhalten ihr Geld in Sekundenschnelle.

Website: palla.app

