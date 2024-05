PagesJaunes ist ein führendes Online-Verzeichnis und eine lokale Suchplattform in Frankreich. Es dient als umfassende Ressource für die Suche nach Unternehmen, Dienstleistungen und Kontaktinformationen im ganzen Land und richtet sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmen. Mit Funktionen: * Firmenverzeichnis. * Benutzerrezensionen und Bewertungen. * Karten und Wegbeschreibungen. * Kategorien und Filter. * Erweiterte Unternehmensprofile. * Buchungs- und Terminservice. * App. * Werbelösungen. * Integration mit sozialen Medien. PagesJaunes ist eine wertvolle Ressource für alle, die lokale Unternehmen und Dienstleistungen in Frankreich finden und mit ihnen in Kontakt treten möchten. Sein umfassendes Verzeichnis, Benutzerbewertungen und zusätzliche Funktionen machen es zu einer Anlaufstelle sowohl für Verbraucher, die Dienstleistungen suchen, als auch für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten.

Website: pagesjaunes.fr

