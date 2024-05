OvationCXM ist das erste Customer Experience Management (CXM)-Unternehmen, das Unternehmen und ihren Partnerökosystemen hilft, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten, indem es isolierte Informationen freigibt, um die Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Kommunikation im gesamten Ökosystem eines Unternehmens zu verbessern. In Echtzeit. Bevor Kunden frustriert werden und gehen. Und ohne Legacy-Systeme zu ändern oder eine einzige Codezeile zu benötigen. Die Plattform von OvationCXM, CXMEngine, umfasst vorgefertigte Konnektoren zu den weltweit beliebtesten Technologien und bricht Silos zwischen getrennten Systemen auf, sodass Unternehmen die gesamte Customer Journey von Anfang bis Ende verwalten können. Die Journeys-Lösung der Plattform ermöglicht es Unternehmen, Reisen im Handumdrehen zu entwerfen und anzupassen, und zwar in den entscheidenden Momenten, um Kunden dabei zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Ob Touchpoints innerhalb der Organisation oder extern mit Drittpartnern stattfinden. Intelligente Add-ons wie unsere intelligente Just-in-Time-Wissensbereitstellung und kanalübergreifende Kommunikation werden in einem einzigen Fenster angezeigt, sodass kein Wechsel zwischen Systemen erforderlich ist. Kundenorientierte Unternehmen, von Finanzdienstleistern über das Gesundheitswesen bis hin zu Technologieanbietern, entscheiden sich für die CXMEngine von Ovation, um unbegrenzte, personalisierte Kundenerlebnisse in großem Umfang zu entwerfen und zu verwalten. OvationCXM hat den „Financial Services CXM Impact Report“ veröffentlicht, in dem mehr als 4.000 Geschäftsbankkunden zu ihren Erfahrungen mit ihrem Finanzinstitut befragt wurden. Dabei stellte sich heraus, dass drei von vier Unternehmen die Einführung eines neuen Produkts/einer neuen Dienstleistung aufgrund von Frustrationen aufgegeben haben, darunter zu viele daran beteiligte Personen und Unternehmen ihre Reise und der Mangel an Informationen und Anweisungen. Der vollständige Bericht kann unter OvationCXM.com heruntergeladen werden. Der Hauptsitz von OvationCXM befindet sich in Tiburon, Kalifornien, mit einer landesweiten Remote-Belegschaft. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Reise selbst in die Hand nehmen und das Erlebnis leiten können. und nutzen Sie die Vorteile einer nahtlosen End-to-End-Kundenreise bei Ovationcxm.com.

Website: ovationcxm.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit OvationCXM verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.