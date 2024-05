东方日报 Malaysia

In den Augen der malaysisch-chinesischen Gemeinschaft ist Oriental Daily eine chinesische Tageszeitung, die es wagt, die Wahrheit zu berichten, unabhängig und neutral ist und ein wahres Sprachrohr des Volkes ist, das es der Öffentlichkeit ermöglicht, die Wahrheit über Nachrichtenereignisse zu erfahren. „Oriental Daily“ wurde am 29. September 2002 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Sie positioniert sich als hochwertige Zeitung für die Mittel- und Oberschicht und konzentriert sich auf die Vermittlung von Wissen und die Förderung des sozialen Fortschritts. Mit dem Mut, neue Trends voranzutreiben, erschien Oriental Daily am 1. Juli 2007 als erste chinesische Tageszeitung in Malaysia im Kompaktformat.

Website: orientaldaily.com.my

