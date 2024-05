Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Orderli bestellt am Tisch für Bars und Pubs in Europa. Orderli funktioniert ohne den Download einer App, Gäste können einen QR-Code auf dem Tisch scannen, die Speisekarte durchsuchen und bestellen, was sie möchten.

Website: orderli.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Orderli verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.