Die Abonnementplattform von Ordergroove hilft innovativen Marken und Einzelhändlern, dauerhafte, hochprofitable Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie einmalige Einkäufe in wiederkehrende Transaktionen umwandelt. Schnell wachsende Marken wie Dollar Shave Club, The Honest Company und OLLY verlassen sich auf die flexible Abonnementplattform, die KI und die unübertroffene Verbraucherexpertise von Ordergroove, um ihre wiederkehrenden Umsatzbeziehungen aufzubauen und voranzutreiben. Ordergroove ist plattformunabhängig und lässt sich nahtlos in alle führenden E-Commerce-Plattformen integrieren, einschließlich Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud und Magento.

Kategorien : Business Abonnementverwaltungssoftware

Website: ordergroove.com

