Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

ONES.com baut eine All-in-One-Plattform mit Softwareentwicklungsmanagementprodukten auf, die auf hohe Leistung und Verfügbarkeit ausgelegt sind und Teams und Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, ihre Software schneller und besser zu veröffentlichen. ONES Project, ONES Wiki und ONES TestCase decken den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung ab, um Projekte zu rationalisieren, den Qualitätssicherungsprozess auszurichten und das Wissen des Teams zu verwalten.

Website: ones.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ONES.com verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.