OnCustomer ist die führende Omnichannel-Kommunikationsplattform in Vietnam. OnCustomer ist mehr als ein Live-Chat-Tool. Es handelt sich um eine Plattform, auf der Unternehmen über personalisierte Inhalte und umfangreiche Kommunikationskanäle mit ihren Kunden in Kontakt treten. OnCustomer trägt dazu bei, die Konversionsrate in Echtzeit zu erhöhen, das Umsatzwachstum zu fördern und die Kundenbindung und -treue zu verbessern.

Website: oncustomer.asia

