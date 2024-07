Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für Once Upon a Bot auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer Kindergeschichten von Grund auf erstellen können. Die Plattform kombiniert zwei hochmoderne Modelle der künstlichen Intelligenz, GPT-3 und Stable Diffusion, um Geschichten zu generieren, die sowohl einzigartig als auch auf die Vorlieben des Benutzers zugeschnitten sind. Benutzer können Fotos von sich selbst hochladen, um sie in ihren Geschichten zu präsentieren, und können das Leseniveau und die Sprache ihrer Kreationen auswählen. „Once Upon a Bot“ eignet sich für viele Altersgruppen und ist eine großartige Möglichkeit für Kinder, ihre Lesefähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Spaß daran zu haben, fantasievolle Geschichten zu erfinden. Die Plattform ermöglicht Benutzern das Bearbeiten, Exportieren und Teilen ihrer Geschichten und bietet eine Erzählerfunktion, sodass Benutzer ihre Geschichten beim Vorlesen anhören können.

Website: onceuponabot.com

