Nuclino ist eine cloudbasierte Team-Collaboration-Software, die es Teams ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Es wurde 2015 in München, Deutschland, gegründet. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören ein kollaborativer WYSIWYG-Echtzeiteditor und eine visuelle Darstellung des Wissens eines Teams in einem Diagramm. Zusätzlich zu seiner webbasierten und Desktop-Anwendung brachte Nuclino 2018 eine kostenlose mobile App für Android und iOS auf den Markt.

Website: nuclino.com

