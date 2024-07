NovelistAI ist eine KI-gestützte Website, die es Benutzern ermöglicht, ganz einfach ihre eigenen einzigartigen Geschichten, Romane und interaktiven Bücher zu erstellen. Benutzer können aus einer Vielzahl von Genres und Stilen wählen und so ein individuelles Leseerlebnis gestalten. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Freiheit und Flexibilität beim Erstellen einzigartiger Charaktere, Handlungen und Schauplätze ermöglicht. NovelistAI bietet außerdem ein „Infinite Story“-Format, das es Benutzern ermöglicht, während des Lesens neue Kapitel zu schreiben, sowie interaktive Geschichten oder Spielbücher, in denen sie in die Rolle des Protagonisten schlüpfen und Entscheidungen treffen können, die die Geschichte beeinflussen. Darüber hinaus können Benutzer ihre Geschichten im Stil ihrer Lieblingsautoren schreiben oder sogar klassische Romane an eine neue Umgebung oder Ära anpassen. Schließlich wird die Website in Kürze zusätzliche Funktionen wie neue Buchgattungen, illustrierte Romane, Exporte in EPUB und gedruckte Bücher auf Papier anbieten.

