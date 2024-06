Alternativen - Notejoy

Craft

craft.do

Craft wurde von Grund auf für digitale Geräte entwickelt und bringt die Freude am Schreiben zurück. Craft ist ein Tool zum Erstellen schöner Dokumente und Notizen sowie zum Teilen Ihrer Gedanken. Alles, was Sie in Craft erstellen, kann mit einem Fingertipp geteilt werden. Craft unterstützt Inline-M...