The Nonprofit Quarterly ist eine gemeinnützige Zeitschrift, die forschungsbasierte Artikel und Ressourcen zur Aufklärung des gemeinnützigen Sektors bereitstellt. NPQ stellt sich eine Welt vor, in der wir in einer aktiven Demokratie leben, deren Werte vollständig auf Menschenrechten, wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit, Rassengerechtigkeit und blühenden Gemeinschaften basieren. Unsere Mission ist es, einen aktiven, engagierten und manchmal disruptiven zivilen Sektor zu fördern.

