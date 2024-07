Alternativen - NiuTrans

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator ist ein kostenloser neuronaler maschineller Übersetzungsdienst, der am 28. August 2017 gestartet und von der DeepL GmbH (Linguee) mit Sitz in Köln, Deutschland, entwickelt wurde. In der Presse wurde positiv darauf hingewiesen, dass es genauer und differenzierter ist als Google Trans...