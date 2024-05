Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Mit der Unterstützung der weltweit führenden KI-Führungskräfte und dem Vertrauen der größten globalen Marken ist Netomi führend im Bereich Customer Experience AI für Unternehmen. Netomi bietet multimodale und kanalübergreifende sanktionierte generative KI und gewährleistet markensichere Gespräche in großem Maßstab mit integrierten KI-Governance-Kontrollen für Genauigkeit, Sicherheit und Datenschutz. Unser innovativer KI-Einsatz garantiert Kosteneinsparungen, betriebliche Effizienz und steigert die Kundenzufriedenheit, Loyalität, Umsatz und Rentabilität. Die No-Code-Lösung von Netomi lässt sich innerhalb von Wochen bereitstellen, skaliert automatisch und bietet umfassende Tools für technisch nicht versierte Benutzer, um CX AI in großem Maßstab einfach zu verwalten. Dies führt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten, einer schnelleren Markteinführung und einer geringeren Abhängigkeit von Entwicklerressourcen. Netomi wurde 2016 gegründet und nutzt die neuesten KI-Entwicklungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, indem es Marken mit hochwertigem automatisiertem Support und Tools zur Verstärkung menschlicher Agententeams stärkt. In einer sich schnell entwickelnden KI-Landschaft macht es Netomi Marken leicht, die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen und außergewöhnlichen Service zu bieten.

Website: netomi.com

