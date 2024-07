Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

myReach ist ein KI-gestütztes Tool, das als persönlicher Wissensknotenpunkt für die Verwaltung, Organisation und Suche nach von Benutzern gespeicherten Informationen dient. Es ersetzt die Notwendigkeit, verschiedene Desktop-Ordner, Google Drive, E-Mails oder Telefone zu durchsuchen, um Dokumente, Notizen, Kontakte und Websites zu finden. Benutzer können alle wichtigen Daten einfach an einem Ort speichern und aufbewahren. Darüber hinaus stellt das Tool einen KI-Assistenten zur Verfügung, der Fragen beantwortet und so den Nutzern das Abrufen von Informationen erleichtert. Das neuronale Netzwerk des Tools ist darauf ausgelegt, Informationen aus dem Inhalt aller gespeicherten Elemente zu extrahieren und zu lernen und sie so zu organisieren, dass Benutzer sie leicht finden können. Mit Hilfe des KI-Assistenten können Benutzer Informationen finden, indem sie nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen, ähnlich wie bei der Befragung eines persönlichen Assistenten. myReach unterstützt außerdem Beziehungen und Eigenschaften, die es Benutzern ermöglichen, Daten zu verbinden, zu strukturieren und zu kontextualisieren. Benutzer können Informationen nach Themen gruppieren, Tags hinzufügen und ihre Gedanken wie eine Mindmap vernetzen. Dies hilft Benutzern, Informationen schneller zu finden und einfacher abzurufen. myReach ist nützlich für Studenten, Berufstätige und alle, die mit vielen Daten umgehen und Informationen schnell und effizient abrufen müssen. Die KI-Funktionen des Tools erleichtern die Wissensverwaltung, sparen Zeit und steigern die Produktivität.

myReach

Website: myreach.io

