Musico ist eine generative KI-Software-Engine, die auf die Erstellung von Musik spezialisiert ist. Das System nutzt eine Mischung aus traditionellen und modernen Algorithmen des maschinellen Lernens, um vielfältige, urheberrechtsfreie Musik zu generieren. Sein generativer Ansatz unterstützt Musikschaffende in ihrem Produktionsprozess, indem er adaptiven Sound bietet, der sich in Echtzeit an den Kontext anpassen kann. Die von Musico generierte Musik reicht von halbassistierten bis hin zu vollautomatischen Kompositionen und bietet Lösungen sowohl für professionelle Musiker als auch für Nichtmusiker. Musico bringt auch Innovationen wie die KI-gestützte Komposition mit, die die Generierung unendlicher Melodien, Beats und Harmonien ermöglicht, die auf die Eingaben des Schöpfers reagieren können. Eine App namens „Impro“ ermöglicht es Musikern und Interpreten, Musik in Echtzeit zu erzeugen, indem sie Musico intuitiv mit Gesten steuern. Sein Motor kann zugeordnet werden und in Echtzeit auf verschiedene Steuersignale reagieren, was endlose Interaktionsmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus erforscht Musico aktiv die Beziehung zwischen Musik und Erzählung, um ein Soundtrack-Plugin der nächsten Generation für Geschichtenerzähler, Spieleentwickler und Cross-Media-Profis zu entwickeln.

Website: musi-co.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Musico verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.