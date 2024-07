Movmi ist eine kostenlose Software zur Erfassung menschlicher Bewegungen, mit der 3D-Animatoren 3D-Animationen erstellen können, ohne einen Anzug oder Hardware zu verwenden. Es handelt sich um ein KI-gestütztes Bewegungserfassungstool, das humanoide Bewegungen aus 2D-Mediendaten (Bild, Video) erfasst und den gesamten Erfassungsprozess in der Cloud ausführt, sodass Kunden keine High-End-Geräte verwenden müssen. Es unterstützt Medienaufnahmen von jeder Kamera, von Smartphones bis hin zu professionellen Kameras, in jeder Lifestyle-Szene. Dieses Tool unterstützt Szenen mit mehreren Menschen und unterschiedlichen Ausstattungen, einschließlich Huma Meta-Rig, Human Rig und Basic Human Rig. Movmi Store ist eine kostenlose Sammlung vollständig texturierter Charaktere, die 3D-Bewegungsentwickler in ihren Projekten verwenden können. Es erkundet eine Bibliothek mit Ganzkörper-Charakteranimationen mit vielen Posen und Aktionen. Das Ziel von Movmi ist die Entwicklung einer Technologie im Bereich Computer Vision, die sich auf die Schätzung menschlicher 3D-Bewegungen aus 2D-Medieninhalten konzentriert. Die ausgegebene FBX-Datei kann in jeder 3D-Umgebung verwendet werden, was Animatoren und Motion-Entwicklern Zeit spart. Mit unterschiedlichen Mitgliedschaften können Benutzer verschiedene Funktionen auswählen, die von gesponserten Anzeigen bis hin zu vollständigen Erfassungsfunktionen reichen. Insgesamt bietet Movmi eine revolutionäre Lösung zur Erfassung menschlicher Bewegungen, die es 3D-Animatoren erleichtert, hochwertige Animationen zu erstellen.

Website: movmi.co

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Movmi verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.