Mondu treibt Innovationen im B2B-Zahlungsverkehr voran. Indem Mondu B2B-Zahlungen auf ein Niveau mit B2C-Zahlungen bringt und Kunden in den Mittelpunkt des Zahlungsflusses stellt, sorgt Mondu für ein nahtloses und hochmodernes Erlebnis. Die Lösung von Mondu ermöglicht es Händlern und Marktplätzen, ihren Geschäftskunden in ganz Europa und Großbritannien die beliebtesten B2B-Zahlungsmethoden und flexiblen Zahlungsbedingungen in einem Multi-Channel-Umfeld anzubieten, sowohl online als auch offline. Das Ergebnis ist eine Win-Win-Story: Geschäftskunden können kaufen und bezahlen, wann sie wollen, was sich in einer höheren Konversionsrate und einem höheren durchschnittlichen Bestellwert niederschlägt und letztendlich das Wachstum für Händler und Marktplätze vorantreibt. Die Mondu GmbH wurde 2021 von den Unternehmern Malte Huffmann, Philipp Povel und Gil Danziger mit dem Ziel gegründet, den B2B-Zahlungsverkehr zu vereinfachen. Mondu verfügt über ein Team von über 140 talentierten Fachleuten mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrung aus den besten Unternehmen, im Technologiebereich und anderswo. Mondu hat 90 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen von den führenden Investoren Valar Ventures, Cherry Ventures, dem FinTech Collective und der VVRB Bank eingesammelt.

Website: mondu.ai

