Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Mojo Helpdesk macht Kundenservice und IT-Support einfach. Zentralisieren Sie Anfragen, weisen Sie sie zu, automatisieren Sie sie, verfolgen Sie den Fortschritt und erledigen Sie schneller mehr. Mojo Helpdesk ist die beste Alternative zur Verwaltung von Anfragen mit Tabellenkalkulationen und E-Mails und bündelt sie alle in einem leistungsstarken, aber einfachen Ticketverfolgungssystem. Reduzieren Sie eingehende Anfragen mit einer Self-Service-Wissensdatenbank, sorgen Sie durch Zuweisen und Markieren von Tickets für Ordnung und nutzen Sie die Automatisierung für mehr Effizienz. Mit über 2,5 Millionen zufriedenen Benutzern ist Mojo Helpdesk die erste Wahl für IT-Experten, Kundendienstmanager und Agenten. Wird von kleinen und mittleren Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen, Regierungsbehörden und vielen anderen verwendet. Legen Sie in wenigen Minuten los, stellen Sie eine Verbindung zum Google Workspace Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation her und beginnen Sie mit der Verwaltung von Anfragen, der Erstellung von Wissensdatenbankartikeln, der Verwaltung von Assets, der Festlegung von SLA-Benchmarks sowie der Nachverfolgung und Berichterstellung.

Website: mojohelpdesk.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mojo Helpdesk verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.